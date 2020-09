Eesti uudised Mägede pojad: armeenlased ja aserid peavad Karabahhi sõda mõttetuks Asso Ladva , täna, 21:53 Jaga: M

Aseri sõjaväelased. Foto: Aserbaidžaani kaitseministeerium / Reuters/Scanpix

„Me usume, et kodumaal toimuv sõda ei kandu siia“ – selline on Eestis elavate armeenlaste ja aserbaidžaanlaste ühine arvamus praegu Mägi-Karabahhis toimuva kohta. Mõlema kogukonna esindajad kinnitavad, et omavaheline läbisaamine Eestis on igati normaalne ja kodumaal toimuv teeb neid kurvaks.