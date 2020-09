VIDEO | PAUK PAREMASSE PARDASSE: Estonia vrakk paljastas šokeeriva saladuse 

28. september 1994 jääb inimpõlvedeks Eesti teadvusesse. Varajastel öötundidel uppus tormisel Läänemerel veel verinoore riigi nimekaimust parvlaev Estonia. Pardal olnud 989 inimesest päästeti kõigest 137. Eesti, Rootsi ja kolmanda riigina Soome, mille vetele kõige lähemal Estonia vrakk merepõhjas lebab, ühine uurimiskomisjon jõudis 1997. aastal järeldusele, et laevahuku põhjustasid vöörivisiiril purunenud kinnitused – eest kukkunud visiir tõmbas alla autorambi, mis laskis mereveel laeva siseneda. Sellele teooriale vastu käivad väited – mehaanikute sõnad, et nemad nägid valvekaameratest vett autotekil, kui ramp oli üleval, ning osa pääsenute jutt, et õnnetusega kaasnesid plahvatusi meenutavad paugud ja kriipiv heli – tunnistati ekslikuks.