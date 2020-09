Eesti uudised VIDEO | Eesti hakkab vedama Estonia katastroofi uut uurimist Viljar Voog , täna, 21:23 Jaga: M

Foto: Martin Ahven

Peaminister Jüri Ratas lubas, et kui töökohustused seda võimaldavad, vaatab ta esmaspäeva õhtul dokumentaalsarja „Estonia – leid, mis muudab kõik“. Kuigi valitsusjuht ise veel veealuseid kaadreid näinud polnud, andis ta oma Soome ja Rootsi ametikaaslastele teada, et uut uurimist laevahuku põhjuste kinnitamiseks on vaja ja Eesti hakkab selles kandma juhtrolli.