Ene Pajula | Seekord on mammil ainult häid uudiseid 

Aga seekord on läinud natuke teisiti, sest arvamuslugusid on ilmunud seinast seina. Ega mammi tea, kas neid keegi ka loeb, eriti veel need lugejad, kelle arvamusega need lood üldse ei ühildu. Aga vähemalt on käimas miski mõttevahetus, millele mammigi hea meelega õla alla paneb.

Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder oli esimese hooga uhke, et need parempoolsed tekkisid tänu temale, aga kui ta oli natuke järele mõelnud, siis teatas, et ega need ikka õiged inimesed ole. Ja siis kirjutas ta Postimehele pika arvamusloo, et Eesti on Isamaa nägu. Milles tal oli õigus, Eesti on tõesti Isamaa nägu, aga mitte selle tänase erakonna, kes mammi arvates on Isamaa nime lihtsalt häbitult kaaperdanud, vaid Mart Laari aegse Isamaa nägu.

Mammi ei väsi imestamast ja imetlemast, kui targad ja tarmukad olid Laari valitsuse noored ministrid, kust võtsid nad teadmised ja söakuse, et kõiki neid tollaseid reforme ellu viia? Ja kust võtsid nad julguse viia ellu reforme, mis olid rahva seas ebapopulaarsed? Jah, nii mõndagi saanuks teha teisiti, võib-olla mitte nii kiiresti ja radikaalselt, aga tänu millele on Eesti paljuski tänaseni Ida-Euroopa lipulaev. Praegune Isamaa ei tee kahjuks muud kui laseb Eesti mainet allavett, et mitte öelda Kaja Kallase kombel – tulistab puruks neid pirne, mille eelmised valitsused on pingutustega põlema süüdanud.

Mammi meelest ei paranda asja ka Helir-Valdori kinnitus, et praegune valitsus teeb just seda, mida Isamaa ütleb. Mammi küsiks selle peale, et miks nad siis ei pane valitsust midagi mõistlikku tegema? Kas tõesti on normaalse, täiskasvanud inimestest, mitte pubekatest koosneva erakonna põhimure see, mis toimub täiskasvanute magamistubades? Meil on ometigi mustmiljon päris probleemi – nagu näiteks teaduse rahastamine. Või vaesuse vähendamine. Või ka pidev vaiba alt tõmbamine ettevõtjatelt. Või noorte arstide meelitamine perearsti ametisse? Või meie küberarengu allakäigu peatamine. Hiljaaegu küsis üks välistudeng, et kas Eesti siis polegi Euroopa Silicon Valley, nagu ta on alati arvanud? Kurb küll, aga tal on vist õigus.

Politoloog Martin Mölder analüüsis Isamaa olukorda valijate seisukohast ja jõudis järeldusele, et parem varblane peos kui tuvi katusel ehk Isamaa jätkaku vanaviisi, sest siis on väikegi lootus, et 5% valijaist nende poolt hääletab. Mida kinnitas ka Seeder, et nemad praeguselt rajalt ei lahku ehk mittemidagitegemist ei lõpeta.

Kahtlemata oli huvitav lugeda Postimehes Maarja Vaino arutelu rahvusluse ja rahvuspimeduse üle, kus ta vaidleb vastu parempoolsete manifestile. ”Igaüks, kes vähegi süveneb kultuurilukku, märkab kiiresti,” kirjutab Maarja, ”et täiendid ”avatud” või ”kaasaegne” ei ole rahvusluse ees vajalikud, sest sellist asja nagu suletud rahvus ei olegi olemas.”

Selles on Maarjal kindlasti õigus, iseasi on see, miks parempoolsed neid täiendeid kasutasid. Kuidas muidu nad ennast positsioneerida oleksid saanud, sest Helir-Valdori seisukohalt aitab küll, kui nad on EKRE väiksem vend. Ja EKRE meelest on Eesti ainsad õiged rahvuslased need, kel on valge nahk, blond lakk ja sinised silmad, ja kelle meelest tuleks Eesti uuesti ümbritseda raudse eesriidega – kes sees, see sees, kes väljas, see väljas. Nii et midagi ei ole teha, sest kui Isamaa parempoolsed nii ei mõtle, ja ilmselgelt nad nii ei mõtle, siis pidid nad rahvusluse ees neid täiendeid kasutama.