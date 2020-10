Gerli Padar kiidab kollageenitooteid: nahk oli siledam juba kahe nädala möödudes! 

Gerli tunnistab, et kõndis pikka aega erinevatest toidulisanditest külma kõhuga mööda. „Aga siis rääkisin sõbranna Anna Levandiga, kes oli üllatunud, et ma ei kasutagi neist ühtegi. Oleme mõlemad väga liikuva eluviisiga inimesed ja rutiini tekib harva. Toidulisandid on hea viis tuua oma ellu natuke rohkem tasakaalu ja tervislikkust,“ selgitab lauljatar.

Kollageeni positiivsete omadustega on ta hästi kursis – just see aine muudab välimuse nooruslikumaks ja naha elastseks. Mida vanemaks saadakse, seda vähem keha ise kollageeni toodab. „Meist keegi ei lähe ju nooremaks ning on oluline oma nahale mõelda. Lõppude lõpuks algab tervis siiski seestpoolt – me võime hellitada end kallite kreemidega, aga ainuüksi sellest ei pruugi kasu olla,“ mõtiskleb Gerli.

Kollageenitoodet valides on Gerli eriti hoolikas kvaliteedi osas. „Pakendit tuleb lugeda kasvõi luubiga ja teha selgeks, kust kollageen pärit on. Kas see on kanast, veisest, seast või kalast? Parimaks peetakse merelist päritolu kollageeni, sest see on kõige kergemini omastatav,“ lausub lauljatar. „Minu jaoks on kvaliteet kõige tähtsam ning pelgalt ilus pakend ostma ei meelita – nii palju elukogemust mul juba on,“ lisab Gerli.

Kollageen sobib hästi vahepalaks toidukordade vahel

Gerli kapile leidsid tee dermakosmeetika poe Rosena valikus olevad tooted. Viimaste hulka kuuluvad ka eelpool mainitud kummikommid ehk ilu- ja liigeseampsud. Peale ilu- ja liigeseampsude on Gerli veel katsetanud Dermanutrixi ja Collibre kollageenilisandeid.

„Dermanutrix geelkollageeni olen tavaliselt lahustanud külmas vees. Seda on hästi mugav näiteks etendustele või kontsertidele kaasa võtta, sest saab kohapeal valmis teha. Samuti passib Dermanutrix tänu oma kompaktsusele hästi käsipagasisse,“ räägib Gerli.

Collibre on aga pakendatud pudelisse ning heaks vahepalaks toidukordade vahel. „Collibre on tõeliselt hea maitsega, nii et ootan alati hetke, mil seda juua. Külmikust haarates on see eriti sametise ja mõnusa maitsega,“ kiidab Gerli. Kollageenikommidest rääkides tunnustab Gerli peaasjalikult mustsõstramaitselist iluampsu, kuid sidrunimekiga liigeseamps ei jää tema sõnul palju maha. „Kui tekib meeletu magusaisu, siis saab haarata mõne kollageenikommi ning ei pea väga süüd tundma. Võtta saab kohe mitu tükki,“ muigab Gerli.