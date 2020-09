Estonial hukkunute lähedaste esindaja: dokumentaalist ilmsiks tulnud info on tõsisem kui varasemad avastused 

Esmaspäeval linastuvast dokumentaalsarjast „Estonia – leid, mis muudab kõik“ selgunud uus info on pannud Eesti, Soome ja Rootsi võimusid laevavraki uurimist planeerima.

Katastroofi aastapäeval korraldas MTÜ traditsioonilise teenistuse, kus osalenud hukkunute omaksed arutlesid ka uue seriaali üle. „Seal oli neid palju koos, eks siis ikka arutame seda asja. Tegelikult on nendel teenistustel alati nii, sest igal aastal on mingit uut infot juurde tulnud. Kas siis mõni uus teooria või midagi muud. Tundub, et sellel aastal on asi tõsisem,“ sõnas ta ja lisas, et kõigi uudiste valguses plaanitakse koos minna dokumentaalikatkendeid vaatama. Enne klippide nägemist ta asja rohkem kommenteerida ei soovi.