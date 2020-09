ÕL VIDEO | MITTE ÜHTEGI ARVET! Mehhiko juurtega joogaõpetaja naudib Eesti metsade vahel ökoelu 

Sukhdev Kaur Khalsa tuli 2004. aastal Mehhikost elama Eestisse, et siin arhitektuuri õpetada ja õppida. Hariduselt on ta arhitekt ja urbanist. 20aastaselt sai temast ka kundalini jooga õpetaja. "Jooga tähendab olla ühenduses iseenda, ümbritseva maailma ja planeediga. Eesmärk on leida, kes me päriselt oleme," tutvustab Sukhdev joogafilosoofiat.

Eestis elas Sukhdev esmalt Tallinnas. Ent kaheksa aasta eest ostis pere Harjumaale Raasiku valda maakoha, kuhu nad nelja aasta eest püsivalt elama kolisid. "Kui laps sündis, siis tundsin, et me ei saa enam linnas elada. Tallinnas elasime põhimõtteliselt kesklinnas. Minu professionaalne elu oligi seotud linnaga. Aga ma tundsin, et pean minema loodusesse. See on nii oluline, et lapsed saavad terve päeva õues olla," leiab Sukhdev. Lapsed on koduõppel, nii et nad on pea kogu aeg koos vanematega

Sukhdev Kaur Khalsa tutvustab oma elukeskkonda. Valge kupli all toimuvad joogatunnid. Foto: Hannes Dreimanis

Kodus on pere üles ehitanud lihtsa ja säästva keskkonna nii elamiseks kui ka joogaõpetuse edasiandmiseks. "Linnas olid rent ja igasugused kulud. Maal me saame tegeleda, millega tahame, ilma et peaksime kuskilt mujalt endile raha teenima. Meie jaoks on oluline, et elame hästi lihtsat elu," tõdeb Sukhdev. "Meil ei ole mingeid arveid maksta. Vesi tuleb puurkaevust, elekter tuleb endalt. See oli meile tähtis, et me ei sõltu millestki ega kellestki. Saame elada hästi vähese ressursiga."

Sukhdev peab oluliseks omakasvatatud toitu. "Oleme taimetoitlased. Me teame, kust meie toit tuleb ja et see on ilma kemikaalideta. Oma energia sees kasvatatud. See on palju võimsam," tõdeb ta.

Sukhdev peab oluliseks omakasvatatud toitu. Foto: Hannes Dreimanis