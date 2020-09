Eesti uudised Yoko Alender: Estonial hukkunute omaksed on aastaid lisauurimist oodanud. Alles nüüd hakkasid asjad liikuma Johanna-Kadri Kuusk , täna, 14:46 Jaga: M

Yoko Alender Foto: Martin Ahven

Esmaspäeval linastus Discovery kanali viieosaline dokumentaalsari Estonia laevahukust. Katastroofis oma isa kaotanud opositsioonipoliitiku Yoko Alenderi sõnul on äärmiselt oluline, et laevavrakki uuesti uuritaks. „Mulle kui lähedasele on see oluline, usun, et see on oluline kõigi Eesti inimeste jaoks, keda sündmus on puudutanud, kes tunnevad, et asi on tänaseni ebaselge ja lõpetamata,“ kommenteeris ta Õhtulehele.