KUUS JUHTUMIT: müstilised laevavrakid varjavad salajast laskemoona ja antiikseid seadmeid Aare Kartau , täna, 16:42

19. sajandi keskel kadunud HMS Erebuse vrakk leiti alles 2014. aastal. Foto: Wikimedia Commons

Teadlaste hinnangul on kogu maailma merepõhjades umbes kolm miljonit laevavrakki. Mõned neist on seal nukralt lebanud juba tuhandeid aastaid. Paljude uppunud laevadega on seotud müstilised lood ja nende vrakkide asukoha või meeskonnaliikmete saatuse kohta saab vaid spekuleerida. Õhtuleht toob parvlaev Estoniaga seotud arengute taustal lugejani kuus vastuolulist juhtumit uppunud laevade ja nende vrakkide kohta.