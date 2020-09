VIDEO | Uurimiskomisjoni juht Margus Kurm: tõenäoliselt põhjustas Estonia huku kokkupõrge allveelaevaga 

Uurimiskomisjoni juhtinud Kurmi teatel on leitud augu tähendus see, et nüüd on teada, et Estoniat ei uputanud mitte purunenud vööri visiir, vaid kokkupõrge millegagi, mis oli piisavalt suur, et tekitada laeva keresse kuni nelja meetri pikkuse rebend, kirjutab ERRi uudisteportaal. Tema arvates on kõige tõenäolisem see, et Estonia põrkas kokku allveelaevaga – see tähendaks ka seda, et kusagil peaks olema vigastatud allveelaev.