Insener Jaan Metsaveer uuest infost Estonia kohta: „See ei ole mõeldav, et vee peal tekkis auk.“ 

TTÜ emeriitprofessor Jaan Metsaveer tunnistas, et parvlaev Estonia dokfilmi kaadrid vrakiaugust olid talle uudiseks. Sarnaselt Eesti valitsuse esindajatele nägi laevaehitusinsener uusi kaadreid parvlaev Estoniast augustikuus. Metsaveer meenutas, et filmitegijad soovisid talt vastuseid kahele küsimusele: kas mehaanikateadlane on varem näinud kaadreid Estonia vrakiaugust ning kas see muudab midagi uurimistulemustes.