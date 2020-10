„PUUDUTA MIND“ 152. SAADE | Metsamoor Irje Karjus pakub oma mooduse koroonaga võidelda: selle viiruse taim on koirohi 

Seekordseks külaliseks on taimetark Irje Karjus, kes on ravimtaimedega tegelnud pea 30 aastat. Tema sõnul tulevad vajalikud taimed ise inimese juurde.

Iga taim on metsamoori sõnul sümbol ja vastab konkreetsele meeleseisundile. „Näiteks nurmenuku-seisundis inimene tunneb, et teda ei armastata. Nurmenukk sümboliseerib armastuse puudujääki: mina ju annan, miks mulle vastu ei anta – see saamatajäämise, vastamata armastuse tunne, mis paljudele naistele on nii tuttav.“ Seega on nurmenukk hea armastuse puudumisest tingitud probleemide – närvihädade ja erinevate valude – korral.

„Angervaksa-seisund on sellel, kes tormab kümnesse kohta korraga, pillutab ennast laiali, ja lõpuks on ikka sügavalt frustreeritud, sest pole jõudnud midagi ära teha,“ toob taimetark veel näiteid. „Ristik omakorda on piiride ületamise taim. Tema domineerib naiste pöördelistel eluhetkedel – puberteedieas, sünnitusel, kliimaksi ajal, kui hormonaalsüsteem on kõikuma löönud. Ka suhtemured võivad hormonaalsüsteemi mõjutada ja sel juhul aitab ristik probleemi tasakaalustada. Ristikhein on seotud kõritšakraga ning aitab ka siis, kui midagi on jäänud välja ütlemata.“