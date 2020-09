„TUGITOOLIS SPORTLANE“ | Rene Mandri: me ei tohi mõelda, et kõik ratturid panevad dopingut 

Baltiriikide tugevaima rattatiimi mänedžer Rene Mandri meenutas, kuidas tema profikarjäärile tõmbasid vigastused kriipsu peale ja mis tunne oli sõita, kui olid kahtlused, et konkurendid kasutavad dopingut.

Peale sportlaskarjääri lõppu otsutas ta siirduda rattaspordi telgitagustesse. "2015 tegin aasta aega tasuta tööd. Nalja võib visata, et hingele sai palju, aga aasta lõpus mõtlesin, et kuidas ma oma arved ja toidu eest tasutud saan," meenutas Mandri oma tegevuse algust. Sellel aastal tõusis Mandri juhitud rattatiimid kontinentaalmeeskonnaks.

"Mul on kahju, et Eestis pole spordisüsteem välja ehitatud. Noortespordiga lõpeb Eesti sport ära, edasi on pere- või eraprojektid. Riigil pole seal mingit pistmist. Toetatakse olümpiavõitjaid ja medaliste," kirjeldas Mandri. Temagi tiimis ei saa andekad noored palka ja kõik toimib tänu lapsevanemate entusiasmile.