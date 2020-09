Seisukoht | Estonia kriminaalne paljastus 

Eesti valitsus on lubanud, et seda veealust uurimist viiakse läbi kooskõlas varasema hauarahulepinguga. Selle väljaütlemise taustal on kergelt öeldes skandaalne, et kaks rootslasest võttegrupi liiget, sealjuures lavastaja Henrik Evertsson, on kodumaal hauarahu rikkumise eest kriminaaluurimise all. Pigem on nemad laevahukust pääsenutele ja märga hauda jäänud lähedastele rahu toojad!