Krimi LAIBAHÄIRE! Tartu prügikonteineris lebas mees Toimetas Aare Kartau , täna, 11:22 Jaga: M

Konteinerisse prügi viinud inimese ehmatus oli ilmselt suur, kui ta seal liikumatut meest nägi. Foto: facebook.com/lounaprefektuur

Nädalavahetusel sai politsei äreva teate, et ühes Tartu prügikonteineris on laip. Õnneks selgus, et surnukeha seal siiski polnud – tegu oli hoopis konteineris tukkunud härraga.