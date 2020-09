Eesti uudised Eesti valitsuse esindajad nägid juba augustis filmikaadreid parvlaev Estonia vrakiaugust Viljar Voog, Marvel Riik , täna, 10:09 Jaga: M

Kalle Muuli ja Mart Luik võtmas värskes Estonia dokfilmis sõna. Foto: Estonia – the discovery that changes the story” Dplay/Monster

„Juba mittemerenduspetsialisti jaoks oli selge, et tegu on väga nähtava ja suure vigastusega,“ ütles välisministri nõunik Mart Luik, kes koos justiitsministri nõuniku Kalle Muuliga nägi augusti keskpaigas nelja lõiku uuest dokfilmist, milles tuuakse välja, et parvlaev Estonia vraki pardas on auk.