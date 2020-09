VIDEO | Ratas ja Reinsalu: hakkame dokumentaali uue info põhjal taas Estonia vrakki uurima 

Ratas: täna on kurb päev

„See katastroof puudutas väga paljusid perekondi siin Eestis ja see valu ei ole aastate jooksul kuhugi kadunud. Täna linastus dokumentaalsari Discovery kanalil, mille tegijad on tutvustanud meile paari kaadrit, millest on näha suurt vigastust parvlaeva paremas pardas. Sellepärast olen suhelnud ka Soome ja Rootsi peaministritega. Need on uued märkimisväärsed asjaolud, on tekkinud uued küsimused ja neile tuleb anda selge vastus,“ sõnas minister ja lisas, et vastuseid peab otsima väärikalt.

Ta lisas, et uus tehniline uurimine tuleb läbi viia. See hõlmaks ka veealuseid uurimisi, mida Soome ja Rootsiga kokkuleppes Eesti vedama hakkab. „Meie seisukoht on, et veealuseid toiminguid viiakse läbi austades 1995. aasta hauarahu,“ sõnas ta. Praegu ei osanud peaminister öelda, kui palju vraki uurimine maksma võiks minna, kuid ta kinnitas, et raha taha see uurimine kinni ei jää. Praegu ei ole Eesti, Soome ja Rootsi arutanudki, kui suure osa keegi uurimisest rahastab.

Ratase sõnul on Eesti soov teha kogu uurimist koostööd Rootsi ja Soomega. Tema sõnul on olnud algusest peale hoiak, et Estonia küsimustes tegutsetakse koos.

Üks kõige olulisem küsimus on Ratase sõnul see, et mida nad teevad selle uue infoga ja miks ei olnud seda toona 1997. aastal koostatud raportis.

Reinsalu: hakkame ühiselt vrakki uuesti uurima