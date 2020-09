Peaminister Jüri Ratas: parvlaeva Estonia uued vigastused vajavad vastuseid 

Ratas ütles, et külastas möödunud teisipäeval Helsingit ja Stockholmi, kus arutati teatavaks saanud veealuseid katkendeid täna linastuvast Estonia hukku kajastavast dokumentaalfilmist. „Filmis sisalduvad möödunud aasta septembris filmitud kaadrid, mis kujutavad seni märkamata vigastust laeva paremas pardas. Minu hinnangul on see piisavalt oluline teave, mille paikapidavuse peame esmalt kindlaks tegema ning seejärel kõigile võimalikele tekkivatele küsimustele vastused leidma,“ kirjutas peaminister.