Donald Trump maksis 2016. ja 2017. aastal väidetavalt vaid 750 dollarit tulumaksu  

USA president eitas kindlalt süüdistusi, nimetades raportit „võltsuudiseks“. Ta kinnitas, et tegelikult maksis makse ja see leiab tõestust siis, kui tema juba pikemat aega auditi all olev deklaratsioon kinnitatakse. „IRS [USA maksuamet] ei kohtle mind hästi. Nad käituvad minuga väga halvasti,“ teatas Trump.

The New York Times ütles raportis, et Trump maksis presidendiks kandideerimise aastal ja esimesel valitsusaastal kokku vaid 750 dollarit tulumaksu. Eelmise 15 aasta jooksul kümnel ei maksnud ta makse selle pärast, et ta teatas, et „kaotas palju rohkem raha kui teenis“. Ajalehe teatel näitavad presidendi IRSile esitatud andmed seda, et Trumpi näol on tegu ärimehega, kes kogub kroonilisi kahjumeid. Väidetavalt kaotavad Trumpi suuremad ärid – golfiväljakud ja hotellid – miljoneid, kui mitte kümneid miljoneid dollareid aastast aastasse.