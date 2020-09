ESTONIA VRAKI PARDAST LEITI SUUR AUK! Ekspert: „Ei saa välistada selle olulist rolli laevahuku põhjustamisel.“ 

Võrreldes 1994. aastaga on Estonia vrakk kaldunud ka rohkem küljele – varasema 120 kraadise nurga all lamab see nüüd pehmes savipinnases 132 kraadi all. Sealt leitigi uus vigastus.

Trondheimi meretehnoloogia instituudis töötav ekspert Jørgen Amdahli sõnul sai sellise augu tekitada 500-600 tonnise jõuga tabamus, mis kahjustas ka laeva terast talasid.

Laevade kokkupõrkeid uuriv Amdahl jõudis sellisele järeldusele pärast filmitud kaadrite vaatamist, taastades laeva küljele tekitatud kahju ning arvutades välja jõu, mis võis selle ka merepinnast kõrgemale ulatuva augu tekitada.

„Ta võis millegagi vees hulpivaga kokku põrgata. See võis olla visiir. Võiks oodata visiiril näha jälgi, kui see oleks laeva küljega kokku põrganud,“ tõi Amdahl välja ühe võimaluse – teatavasti murdus Estonia visiir küljest ja see on olnud senini laevahuku peamiseks selgituseks. „Ma ei näe ühtegi selget märki, mis näitaks, et visiir selle põhjustas,“ sõnas ekspert samas.

Teoreetiliselt võis selle augu tekitada ka suur kivi, aga teadaolevalt lamab Estonia pehmes savipinnases ning lähedal pole ühtegi suurt kivi leitud.

„Kahjustuse ulatus tähendab, et me ei saa välistada selle olulist rolli laevahuku põhjustamisel,“ lisas Amdahl.