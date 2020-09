Üürileandja sulges Uue Kunsti Muuseumi: „Meie usaldust kuritarvitati, tegemist on klassikaliste puuküürnikega.“ 

Novira E10 juhatuse liige Aleksei Nikolajenko rõhutas, et taoliste äärmuslike meetmete rakendamisega oodati aastaid, kuid igal asjal on piir. „Kahjuks on tegemist kõige klassikalisema puuküürniku juhtumiga - muuseum ei ole ruumide kasutamise eest viimased kolm aastat tasunud meile sentigi,“ selgitas Nikolajenko, kelle sõnul käskis hoone omanik muuseumil juba 2018. aasta märtsis võla pärast minema kolida. „Muidugi oleme püüdnud kogu aeg rahumeelse lahenduseni jõuda, kuid täna saame tõdeda, et meie usaldust on lihtsalt kuritarvitatud,“ lisas Aleksei Nikolajenko, kelle sõnul saatis ka kohtutäitur augustis ja septembris sihtasutusele hoiatuskirjad.