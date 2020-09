Aidu tuuliku  vaidlus: Sõnajalad ei saanud  kohtus õiguskaitset 

Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ameti (TTJA) ettekirjutuse muudatuse kohaselt saabub Aidu tuulikult nr 5 labade eemaldamise tähtaeg enne novembrikuu lõppu sel aastal, selgitas TTJA ehitusosakonna juhataja Kati Tamtik Õhtulehele. „Eleon Green OÜ-le on ettekirjutuses antud ka vahetähtajad, millal nad pidid esitama TTJA-le vastava dokumentatsiooni, mis näitaks nende ettevalmistavaid tegevusi labade eemaldamiseks, kuid arendaja pole vahetähtaegadest kinni pidanud ega TTJA-le vastavaid tõendeid edastanud,“ rääkis ta. „Kui arendaja ettekirjutuses antud tähtajaks labasid ei eemalda, on TTJA-l võimalik rakendada sunniraha või asuda läbi viima asendustäitmist. Viimane tähendab, et TTJA korraldab ise labade eemaldamise ning esitab tekkinud kulud arendajale.“