Eesti uudised Kajar Lemberi protsess venib: esitati edasikaebused ringkonnakohtule Siim Randla , täna, 06:53

Kajar Lemberi kohtuprotsess Tartu maakohtus. Foto: Aldo Luud

Kohtuasjas, mille üks osaline on Tartu endine abilinnapea Kajar Lember, on algama pidanud istungid lükkunud edasi, kuna kaks teiste kohtualuste kaitsjat on esitanud ringkonnakohtule määruskaebused, mis tuleb enne asja sisulist arutelu läbi vaadata.