Peeter Helme kaitsja: süüdistusakt on puudulik  ja eksitav 

Ainla sõnul on süüdistusaktis konkreetselt välja toomata, milles etteheide seisneb, ja eksitakse sellega, et Peeter Helme olevat suhelnud 12aastase tüdrukuga. „Puudub subjektiivne teokoosseis, kuna Helmel puudus võimalus tõsikindlalt veenduda, et tegu on noorema kui 14aastase isikuga. Endale teadaolevalt suhtles ta täisealisega. Nagu hiljem selgus, oligi nii – vestluspartner oli politseinik,“ selgitas Ainla. Ka puudub asjas objektiivne teokoosseis, kuna vestlus oli abstraktne selles mõttes, et Helme ei ahvatlenud vestluspartnerit endaga seksuaalsetele tegevustele ega kutsunud kokku saama. „Samuti sisaldas vestlus täiesti ebareaalseid väljamõeldisi ning oli seksist kui tegevusest eemale peletav ja hirmutav. See kinnitab Helme väidet, et ta mängis vesteldes rollimängu ja eeldas seda ka vestluspartnerilt,“ sõnas kaitsja. Tema kinnitusel oli Helme provotseerimine lubamatu, kuna enne kriminaalmenetluse alustamist puudus igasugune teave selle kohta, et ta oleks midagi ebaseaduslikku toime pannud. „Sellise tegevuse on lubamatuks tunnistanud nii Euroopa Inimõiguste Kohus kui riigikohus.”

Ainla sõnul on Helmele inkrimineeritud teoalternatiivi (nn muu seksuaalne ahvatlemine) näol karistusseaduse mõttes tegu ebaselge ja määratlemata teoga. „Karistusnorm peab olema selge; kui ta seda ei ole, siis tuleb süüdistatav õigeks mõista,“ ütles Ainla.