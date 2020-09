Inglismaal koroonapiiranguid eiranud pulmapeo korraldaja sai trahvi 10 000 naela 

"Seetõttu on vastuvõetamatu, et mõned inimesed jätkavad reeglite eiramist ja selle tagajärjel määrati Telfordis pulmapidu korraldavale organisatsioonile 10 000 naelsterlingi suurune trahv. Arvatakse, et Staffordi pargis osales üritusel umbes 120 inimest, kes kõik lahkusid koha pealt, kui me seal käisime ja nendega rääkisime. Seetõttu ei antud igale külalisele fikseeritud trahviteadet," sõnas Moxley.