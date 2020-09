Maailm Armeenia ja Aserbaidžaani vastasseis: lahvatasid lahingud Mägi-Karabahhi pärast Tõnis Erilaid , täna, 20:25 Jaga: M

LAHINGUD MÖLLAVAD TÄIEL JÕUL: Aserbaidžaan on välja toonud tankid, droonid ja kopterid, millega vastased toime ei tule, vähemasti mitte enne kui Armeeniast jõuavad kohale vabatahtlikud. Foto: EPA/Scanpix

Kohaliku aja järgi pühapäeval kella 7.15 paiku hommikul teatas tunnustamata Mägi-Karabahhi kaitseministeerium, et Aserbaidžaani üksused alustasid sõjategevust kogu eraldusjoone ulatuses tankide, lennuväe ja droonide toel. „Pommitati tsiviilobjekte, ka meie pealinna Stepanakerti. On hukkunuid,“ teatas kaitseministeeriumi kõneisik. Mõni tund hiljem teatas Aserbaidžaan, et on vastaselt tagasi võtnud kuus või koguni seitse küla, mis olid aastaid olnud okupeeritud.