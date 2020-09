AGARA PUUGIOTSIJA TÖÖ TULEMUS – Eesti puugipealinnaks kerkis väike Põllküla 

„Oi jeerum!“ imestab Õie uudise peale, et Paldiski lähedal asuvast väikesest Põllkülast saadeti uurimisele rekordkogus puuke. „Mu jumal, ma olen peaaegu kogu oma elu siin elanud. Vahepeal 13 aastat ainult ei elanud. Ei, puuke pole mul olnud. Mul on tervis vilets, veri ei kõlba. Pojal ka ei ole. Aga ta on koduinvaliid, palju tema liigub. Naabriproual ikka oli paar tükki,“ jääb Õie siis mõtlikuks. „Ühe kraapis ise välja, näitas mulle seda kohta. Ta oli ükskord lausa haiglas puugihammustusega. Aga see läks tal üle.“