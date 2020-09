Mõjukas Kasahstani keskpankur pidi Eestist lahkuma 

Kevadel, koroonakriisi kõige kibedamatel hetkel, ilmus Eesti kinnisvaraportaalidesse müügile Salmistu ranna lähistel looduskaunis kohas asuv uhke, pea 230ruutmeetrine eramu. Hinnaga 410 000 eurot. Nelja magamistoaga maja asub tõkkepuuga suletud territooriumil, kümmekonnast majast koosneval asumil on oma mererand. Müügis olnud maja üleaedseks on vene ärimiljonär Alex Rainard. Kui Õhtuleht eramut müünud kinnisvaramaaklerilt maja müügipõhjuste kohta toona uuris, saime vastuseks, et äriasjad sunnivad omanikku lahkuma.