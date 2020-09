James Bond jäi Poolas luuramisega hätta 

Võib-olla olid inglased arvanud, et Ian Flemingi fiktsionaalne kangelane, kes raamatukaante vahele ilmus 11 aastat tagasi ja filmilinale jõudis alles paari aasta eest, on Poolas veel tundmatu ega sunni häirekella lööma. Eriti kui ta ei ole vallaline šotlane nagu raamatu-Bond, vaid pärit Devoni maakonnast ja juba kaua aega abielus. Kuid läks teisiti – saatkonna sõjaväeatašee tagasihoidlikku sekretäri-arhivaali ja tema peret (naine ja kuueaastane poeg) jälgiti pidevalt.

Poola rahvusliku mälu instituudis avastatud ja läinud nädalal avalikustatud dokumendid ütlevad, et nagu raamatu-Bond, oli ka arhivaal-Bond ülimalt huvitunud naistest ja nende võrgutamisest. Samas aga ei otsinud ta vastupidiselt Flemingi tegelasele kuigi agaralt tuttavaid kohaliku elanikkonna seast. Jälgimisettekannetes öeldi, et Bond on kontakte sõlmides ülimalt ettevaatlik. „Ta on madala profiili tegelane, kellel on kõrge profiiliga mehe nimi,“ võeti lõpuks kokku. Avastati ka, et Bondi ülesandeks oli leida ja uurida Poola armee paiknemiskohti. Kahel korral märgati teda sama aasta oktoobris ja novembris koos juba teada olnud diplomaatidest Inglise luureohvitseridega jälgimas sõjaväekasarmuid ja harjutusväljakuid Olzstyni ja Bialystoki ümbruses.