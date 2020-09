Eelarve punases: koroonatestid sõid ära kaitseväe meditsiiniraha 

Kaitsejõudude peaarsti sõnutsi on koroonatestide tegemine ja tasumine organisatsioonis teravalt päevakorda tõusnud. Nimelt näevad juhised ette, et kaitsevägi on sarnaselt tervishoiutöötajatele ja sisekaitsele esmatasand, mis peab oma inimesi testima vähimagi sümptomi puhul.