Juhtkiri | Estonia huku aastapäev tuleb teisiti 

Õhus näis olevat isegi paanika hõngu, sest pole just tavapärane, et Eesti peaminister põrutab ühe telesarja pärast erilennuga Soome ja Rootsi nõu pidama sealsete valitsusjuhtidega. Salapära lisas seegi, et arutuse all olnud teemade seas Stenbocki maja Estoniat ei maininud, asja ilmsikstulekul Jüri Ratas küll ei saanud eitada Estonia teema käsitlemist, kuid räägitu sisu jäi ikkagi saladuseks. Küsimus on iseenesest väga lihtne – miks peavad valitsusjuhid ka veerand sajandit pärast laevahukku omavahel salakõnelusi? Mida on neil rahva eest varjata?