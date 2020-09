VAHELDUSRIKAS ILM: tuleval nädal on oodata nii sajuhooge kui selget taevast 

Öö vastu esmaspäeva hoiab kõrgrõhkkond taeva selge, aga idatuul püsib tugevana. Õhutemperatuur langeb veidi alla 10 kraadi, rannikul on soojem. Hommikuks kandub üle Eesti lõunapiiri pilvi ja vihma võimalus suureneb. Päeva peale lisandub pilvi ka mujale, kuid vihma tõenäosus on suurem Lõuna-Eestis ja Peipsi ääres. Idakaare tuul on üsna tugev. Õhutemperatuur 15 kuni 19, sajupilvede all 13 kuni 14 kraadi.



Ööl vastu teisipäeva liigub madalrõhulohk ühes kitsa sajuvööndiga Põhja-Eesti kohale. Päeval on ka veel Eesti põhjaservas sajuhooge, lõunapoolsetes maakondades on ilm juba sajuta ja selgema taevaga. Puhub mõõdukas lõunakaare tuul. Õhutemperatuur on öösel 7-11, rannikul kuni 14, päeval 14-18 kraadi.



Kolmapäeval taastub Venemaa kõrgrõhkkonna ülekaal. Pilvekiht on õhuke ja ilm sajuta. Tuul pöördub idakaarde ja tugevneb pisut. Õhutemperatuur on öösel 5-10, rannikul kuni 14, päeval 15-18 kraadi.



Neljapäeval jõuab Läänemere lõunavete kohale uus madalrõhkkond ja laieneb servaga üle Läänemere ning tõstab idatuule tugevaks. Suurem sadu ei tarvitse meile jõuda ning tänastel andmetel on vaid üksikuid vihmasabinaid. Kaguvoolus saabuv õhumass on mahe ning öine õhutemperatuur on 10 kraadi ümber, rannikul kuni 14, päeval 15-19 kraadi.



Reedel koondub madalrõhkkond Taani lähistele ja selle serva mööda kandub Läänemere äärde niiskust juurde. Lisandub pilvi ja saame kergeid vihmahooge. Ida- ja kagutuul võib üsna võrdlemisi tugev olla. Õhutemperatuur on öösel 10 kraadi ümber, rannikul kuni 14, päeval 15-19 kraadi.