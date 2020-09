Šveitslased otsustasid: piirid Euroopaga jäävad avatuks 

Populistlik Šveitsi Rahvapartei, kelle algatusel referendum ette võeti, argumenteeris, et vaid Schengeni vaba liikumise ruumist lahkudes on võimalik šveitslastel panna piir kontrollimatule immigratsioonile Euroopa Liidu riikidest. Praeguste reeglite järgi võib Šveitsi aastas elama asuda kuni 75 000 euroliidu kodanikku ja populistide arvates toob see kaasa ülerahvastatuse, kinnisvarahindade tõusu ja kurnab sotsiaalsüsteemi, vahendab Deutsche Welle.