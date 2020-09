LÄKS SÕJAKS: Armeenia kuulutas välja üldmobilisatsiooni, alla tulistati Aserbaidžaani helikopter 

Armeenia pealinnast Jerevanist on antud teada, et pikalt hõõgunud konfliktis lahvatas taas sõjategevus, kuna aserid pommitasid vaidlusalust piirkonda. Peaminister Nikol Pašinjan teatas riigis sõjaseisukorra kehtestamisest ja üldmobilisatsioonist.

Bakuus väidetakse samas, et just armeenlased avasid esimesena tule nende sõjaväe- ja tsiviilpositsioonide pihta. Kuna piirkonnas pole erapooletuid vaatlejaid, võib seekordse konflikti algataja jäädagi teadmata.

Mõlemad konflikti osapooled on teatanud tsiviilohvritest. Alla on tulistatud ka vähemalt üks Aserbaidžaani armee helikopter. Armeenlased väidavad, et on hävitanud ka kolm vastaste tanki ja mitmeid droone.