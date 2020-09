Hispaania valitsus hoiatab elanikke karmimate piirangute eest 

Laupäeval ütles Hispaania tervishoiuminister Salvador Illa, et praegused piirangud ei ole piisavalt ulatuslikud. Tema sõnul on aeg tegutseda kindlameelsemalt, et hoida ära on viiruse laiaulatuslikku levikut. “Me näeme tõsist ohtu pealinna ja naaberregioonide elanikele,” ütles minister Illa, kutsudes ametivõime üles kodanike tervist esikohale seama ja kehtestama osalise sulgemise tervele pealinnale.