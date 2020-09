Vabariiklased edenevad Trumpi ülemkohtuvalikuga ahvikiirusel 

Koht USA ülemkohtus vabanes 27. septembril, mil 87aastasasena kaotas võitluse vähiga liberaal Ruth Bader Ginsburg. Kui juba varasemalt oli ülemkohtu võimutasakaal 5 : 4 vabariiklaste poole kaldu, siis Trump näeb Ginsburgi surmas võimalust tekitada aastakümneteks ülemkohtusse konservatiivsete kohtunike ülemvõim nimetades talle kibekähku noore asendaja.

Samal teemal Maailm Trump nimetab ülemkohtusse konservatiivse kohtuniku Amy Coney Barretti Demokraadid on asjade sellise käiguga mõistagi marus: neli aastat tagasi ei lubatud Barack Obamal üle poole aasta täita tühja kohta ülemkohtus, sest vabariiklased rõhutasid, et Ühendriikide inimestel peab selles otsuses jääma sõnaõigus presidendivalimiste näol. Nüüd aga kihutavad vabariiklased ise täiskiirusel, et enda kandidaat kohtusse kinnitada: plaan on Trumpi valikule kummitempel alla lüüa enne 3. novembril toimuvaid presidendivalimisi.

Traditsiooniliselt on presidendi poolt ülemkohtuniku kandidaadi nimetamisele ja tolle senati ette jõudmisele eelnenud keskmiselt kaheksa nädalat, et rahvasaadikud saaksid end inimese ja tema vaadetega kurssi viia. Seekord teevad vabariiklased teisti, kuna kardavad, et pärast valimisi võivad nad kaotada senatis oma enamuse (praegu 53 : 47).

„See käib kiiresti. Me plaanime selle ära teha enne valimisi. Nii et see käib väga kiiresti,“ selgitas vabariiklasest senaator Lindsey Graham, et 12. oktoobri istungile järgnevad kolm-neli päeva arutelusid, enne kui senat Barretti üle hääletab.

Barrett on oma olemuselt konservatiivne katoliiklane ja tema ülemkohtusse määramises nähakse ookeani taga võimalust, et ümber pöörata 1973. aasta ülemkohtu otsus, millega seadustati üleriigiliselt abordi tegemine.