ET SÜGIS EI KOLLETAKS! Terviseamet nõuab kõigi haiglatöötajate ülesmärkimist 

„Eelkõige on nimekiri vaja haigla juhtkonnale, kuid olla valmis neid esitama vajadusel ka terviseametile kuna need lihtsustavad ja kiirendavad kontaktide väljaselgitamise protsessi kui peaks haiglas toimuma nakatumine sars-cov-2 viirusega,“ seisab terviseameti erakorralise meditsiini osakonna juhataja Ragnar Vaiknemetsa haiglatele saadetud kirjas.

„Kahjuks on hetkel Eestis tehtud 3076 positiivset testi ning viimase 14 päeva haigestumus 100 tuhande inimese kohta on 35,83 (laupäeva hommikul juba 38,38 – toim). Kahjuks on mitmed juhtumid ja kolded ka haiglates. Selleks, et haiglad saaksid ise kiiresti tuvastada haigeid ja lähikontakte ning tagada haiglate toimepidevuse, palun Teil 30.09.2020 kell 1700 koostada nimekiri haigla töötajatest ning nendevahelistest seostest,“ kirjutas Vaiknemets.