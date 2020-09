Putin: USA ja Venemaa ei tohiks üksteise valmistesse sekkuda 

„Üks meie ajastu peamisi strateegilisi väljakutseid on risk laiaulatuslikule vastasseisule digitaalruumis,“ vahendab Reuters Putini sõnu. „Soovime taaskord pöörduda Ameerika Ühendriikide poole ettepanekuga kiita heaks laialdane programm praktilisi meetmeid, mis lähtestaksid meie suhted informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogia vallas.“

Vene presidendi sõnul peaksid kahe suurriigi internetiagentuurid taastama omavahelised suhtluskanalid, et nende kaudu saaks arutada rahvusvahelisi turvaküsimusi.

Moskva on tagasi lükanud väited, et nad sekkusid Donald Trumpi kasuks 2016. aastal USA presidendivalimistesse. Idas eitatakse ühtlasi, et sama toimub praegugi – ameeriklased valivad endale järgmise presidendi 3. novembril.