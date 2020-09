Valgevenes pidas politsei kinni kümned meeleavaldajad. Ka 73aastane aktivist tiriti kaubikusse 

Üks naistegrupp hüüdis: “Meie president on Sveta” - viidates opositsioonipoliitikule Sviatlana Tsikhanouskajale, kes nende sõnul hääletuse võitis. Politsei vedas paljud protestijad kaubikutesse ja arreteeris läheduses asuvad teised meeleavaldajad.

Laupäeval levis sotsiaalmeedias video, kus maskeeritud ohvitser rebis 73aastase aktivisti Nina Baginskaja käest ära punase ja valge lipu. Baginskaja on pärast eelmisel kuul politseiga kaklemist saanud meeleavalduste keskseks tegelaseks.

Videos tirib politsei naisterahva kaubiku juurde. Kohalik meedia teatas, et ta vabastati hiljem. Meeleavaldajad on kasutanud punast ja valget lippu, mille Valgevene võttis vastu pärast Nõukogude Liidu lagunemist 1991. aastal, enne kui Lukašenka neli aastat hiljem nõukogude versiooni taastas.

Tsikhanouskaja avaldas sotsiaalmeedias avalduse, milles taunis julgeolekujõudude tegevust. "Me kõik väärime, et austatakse meie väärikust ja kodanikuõigusi," ütles ta. "Me teame seda ja seetõttu ei saa meid peatada."