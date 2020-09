Ukrainas kukkus alla õppelennul olnud sõjalennuk. Üks inimene jäi ellu 

Lennuk kukkus alla umbes kahe kilomeetri kaugusel olevast Chuhuivi linna sõjaväelennuväljast, teatas erakorraline ministeerium. Pärast lennuki alla kukkumist puhkes tulekahju, mis kustutati hiljem. Pealtnägija ütles uudisteagentuurile Reuters, et nägi rusudest välja jooksvat leekides meest. "Teine auto peatus meie taga. Võtsime tulekustuti ja jooksime koos teise juhiga teda aitama," rääkis ta.

Varem teatati, et õnnetuse elasid üle kaks inimest, kuid üks suri hiljem haiglas. Kuulutades välja leinapäeva, ütles president Volodymyr Zelensky, et soovib "objektiivset ja erapooletut" uurimist, mis viivitamatult läbi viidaks. "Oleme kaotanud noori kadette ja kogenud sõjaväelasi, kellel oli terve elu ees. Selle kaotuse valu kirjeldamiseks on raske sõnu valida." sõnas ta. :