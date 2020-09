California tulekahjudest põhjustatud suits võis tappa üle 1000 inimese 

Stanfordi ülikooli teadlaste hinnangul põhjustas põlengusuits ajavahemikus 1. augustist kuni 10. septembrini vähemalt 1200 kuni 3000 surmajuhtumit Californias, mida muidu poleks juhtunud. Need surmad olid 65aastaste ja vanemate inimeste seas, kellest enamik elasid juba olemasolevate haigusseisunditega, nagu südamehaigused, diabeet ja hingamisteede vaevused. Teadlased arvavad, et tegu oli nii-öelda varjatud surmadega, kes põdesid juba mõnd haigust, kuid õhusaaste tegi inimesed veelgi haigemaks.

"Puhas õhk on palju olulisem, kui me arvame," ütles Stanfordi maasüsteemiteaduse dotsent Marshall Burke. "Vaadates seda elanikkonna tasandil, näete väga selgelt, et puhta õhu hingamisel on rahva tervisele tohutu kasu ja määrdunud õhu hingamisel on katastroofilised tagajärjed."

Meditsiiniuuringud on näidanud, et tahm on inimeste tervisele kõige ohtlikum õhusaaste. Diislikütuse veokitest, kulutulekahjudest, kaminatest ja mujalt pärinevad pisikesed osakesed võivad liikuda sügavale kopsudesse, isegi vereringesse. Kergel tasemel võivad need põhjustada silmade sügelust ja kurguvalu, köha ja pingulist tunnet rinnus. Raskematel juhtudel astmahooge, südameatakke, insuldi või hingamispuudulikkust.

Illinoisi ülikooli ja Georgia osariigi ülikooli teadlaste uuringus leiti, et iga päev suurenes tahkete osakeste õhusaaste umbes 10% võrreldes tavalise tasemega. California õhusaaste on hetkel aegade suurim. Tahma tase ületas tervishoiu norme 19 päeva jooksul. Seega on õhusaate suur probleem ja inimestel soovitatakse õhukvaliteedi määra halvenemise ajal viibida siseruumides.

Kulutulekahjustusega kokkupuutel on mõju ka tervetele inimestele. Montana ülikooli sel suvel avaldatud uuringust selgus, et 95 inimesest, kes elasid Missoula lähedal Seeley järve väikelinnas tulekahjusuitsu piirkonnas, umbes kolmandikul oli kopsude funktsiooniga probleeme.