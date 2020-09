Twitter jälgib, kas kasutajad loevad artiklit enne selle edasi jagamist 

Twitteri sõnul on nende motivatsiooniks aidata edendada teadlikku arutelu. Pealkirjad ei räägi sageli kogu lugu ja võivad lugejat isegi eksitada. Kampaania julgustab inimesi lugema vähemalt nende endi jagatud artiklit.

Ettevõte jagas esialgse testimise tulemusi, mis piirdusid Androidi Twitteri kasutajatega. Enne säutsumist näidati artikli jagajale märguannet ja selgus, et kasutajate arv, kes enne edasi postitamist artikli ka avasid, kasvas 33 protsenti.

Twitteri sõnul töötatakse selle nimel, et testimine toimuks üle maailma. Tegu pole ainsa funktsiooniga, mida Twitter on oma platvormi parandamiseks katsetanud. Näiteks on ülemaailmselt kasutuses funktsioon, mis piirab säutsule vastuse kirjutajate arvu.