Prantsusmaal rünnati naist seeliku kandmise pärast 

22aastane üliõpilane, keda identifitseeriti Elisabethina, ütles, et päeval koju kõndides ründas teda kolm meest. "Kolm inimest, kes kurtsid selle üle, et ma kannan seelikut," rääkis neiu. Elisabeth pöördus pärast olukorda politseisse. Valitsus mõistis, et vahejuhtum on vastuvõetamatu, vahendab BBC.

Kolmapäeval külastas Ida-linna noorem siseminister Marlene Schiappa, kes vastutab kodakondsuse eest, et arutada avalikkuse ees naist rünnanud juhtumit. "Naist ei lööda kunagi seepärast, et ta kannab seelikut. Naine saab löögi seetõttu, et on inimesi, kes on naistevastased, seksistlikud, vägivaldsed ja vabastavad end löögiga igast seadusest ja igast tsiviilsuse reeglist. Kui olete üliõpilane ja peate mõtlema riietusele, mida peate kandma, ja sõnumile, mida see saadab, on see tohutu vaimne koormus," ütles Schiappa.