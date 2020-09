Trump nimetab ülemkohtusse konservatiivse kohtuniku Amy Coney Barretti 

Barrett on vaid 48aastane ja oma vaadetelt konservatiivne. Kui ta kinnitatakse eluaegsele ametikohale, saab temast viies naine, kes on olnud kõrgema astme kohtunik. Enne Ginsburgi surma olid ülemkohtus olevast üheksast kohtunikust neli liberaalid ja ülejäänud konservatiivid. Barretti ülemkohtunikuks nimetamine laiendab konservatiivset enamust 6-3 ja tagab koha ülemkohtus pikaks ajaks.

Nominatsioon nõuab senati lihthäälteenamuse heakskiitu. Varasemalt on senat öelnud, et on valmis hääletama kandidaadi vastu, kuid vastuseisu on vaja vähemalt neljalt vabariiklasest senaatorilt.