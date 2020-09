Eesti uudised EUGEENIKA EESTIS: steriliseerimine, keelatud abielu ja abort Tõnis Erilaid , täna, 11:23 Jaga: M

SUURPERES VÄHEMALT KOLM LAST: Siin ühtis hitlerlaste propagandamaali mõte meie tõuterviseedendajatega – peres olgu vähemalt kolm last. See, et natsid tutvustasid sedasi „suurepärast aariaperekonda“, lasti meil kõrvust mööda. Foto: Mary Evans Picture / Scanpix

Kui Tartu õppejõudude eestvedamisel 1924. aasta detsembris asutati eugeenikaselts Tõutervis, siis oli selle juhtlausetes muuhulgas kirjas, et alamaist kihtidest kõrgemale tõusmine toob praeguse aja oludes kahjuks enesega kaasa ühe peamise ohu: heade ja väärtuslikkude rahvaosade arvulise vähenemise. Armastus ei tohi olla loterii, seda saab lubada vaid elujõulisele rahvaosale.