Austraalia puu sisaldab ämblikumürgiga sarnanevat toksiini 

Mürkaine jälile jõudsid Queenslandi ülikooli teadlased, kes avaldasid oma uurimuse ajakirjas Science Advances. Dendrocnide excelsa nimelise puu laiu ovaalseid või südamekujulisi lehti katavad nõelteravad karvad. Kokkupuutel lehtedega tekib esmalt tugev põletustunne, kuid paari tunni pärast puhkeb valu, nagu oleks kahjustatud piirkond autoukse vahele jäänud, kirjeldab BBC News. See võib kesta päevi või lausa nädalaid. Teadlased leidsid, et mürgi molekulaarstruktuur on sõlmekujuline: nii saab mürkaine ohvri valuretseptoreid korduvalt rünnata.