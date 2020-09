FOTOD | Millistele Eesti kirjandusklassikutele president Kaljulaid koroonakriisis toetub? 

Kadrioru lossis on presidendi jaoks loodud optimaalsed töötingimused. Ka praeguses koroonapandeemias saab ta vaevata suhelda tähtsate inimestega laias maailmas ja kodumaal. Suur arvutikuvar koos selles peituva veebikaameraga on täpselt sobival kõrgusel, et jätta presidendist väärikas mulje.

President Kaljulaid kõneleb aprillikuisel pildil kreeka kolleegi Katerina Sakellaropoulouga. "Eks selle töökorraldusega ole nüüdseks harjunud juba kõik riigipead," tõdes Eesti president. Foto: Vabariigi presidendi kantselei

Sel nädalal on president Kaljulaid töötanud aga Pärnumaal. See ei tähenda, et tähtsad kõned pidamata jääks – appi tuli võtta sülearvuti, mis sai toetatud paksudele raamatutele. Näiteks neljapäeval pöördus riigipea ÜRO julgeolekunõukogu poole Häädemeeste vallavalitsusest, saades selleks tuge Mats Traadilt, täpsemalt tema „Minge üles mägedele“ esimeselt ja teiselt köitelt.

Vajadusel oleks president saanud arvutit upitada ka kaks korda kõrgemale: jõgiromaan „Minge üles mägedele“ koosneb kokku neljast köitest.

Mats Traadi jõgiromaan on 3350 lehekülge paks. President vajas vaid esimest kahte köidet. Foto: Vabariigi presidendi kantselei

„Pandeemia on näidanud tehnoloogia olulisust ja sellest tingituna on radikaalselt muutunud töö, haridus, inimestevaheline suhtlus ja teenused,“ rääkis president Kaljulaid julgeolekunõukogule. „Nende muutuste tõttu on oluline kasutada võimalust, et luua paremad reeglid globaalsel teenuste turul osalemiseks. Seda eriti inimeste jaoks, kellel siiani on olnud keeruline tööturul osaleda, kuid kes saavad veebis töötada üleilmselt. Vajame selleks globaalse valitsemise mudelit, mis arvestab ka küberjulgeolekuga,“

Raamatukogus sai vabalt raamatuid valida ja presidendi liisk langes Ellen Niidu teostele. Foto: Vabariigi presidendi kantselei