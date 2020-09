Läti paneb ka soomlased karantiini, Tallink lõpetab Riiast Helsingisse sõitmise 

„Helsingi-Riia liini reisijatearvud on olnud languses augusti keskpaigast, kuid on seni olnud siiski piisavalt suured, et võimaldada meil liini opereerimist jätkata iga väljumisega kahjumit tekitamata. Täna välja kuulutatud piirangute tingimustes aga on meil võimatu liini opereerimist sellisel kujul jätkata. Juba kevadisest kogemusest teame, et niipea, kui piirangud reisimisele kehtestatakse, kukuvad reisijatearvud järsult ja koheselt. Seega oleme olukorras, kus meil pole muud võimalust, kui ajutiselt antud populaarse liini tegevus peatada,” kommenteeris otsust Tallink Grupi juhatuse esimees Paavo Nõgene.