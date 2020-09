Mis on saanud koos 16 koeraga kodust välja visatud mehest?  

Loomakaitse liit kirjutas sotsiaalmeedias, et valla suhtumine koduta jäänud Andresesse oli külm. Väidetavalt ei lastud mehel tasuta majutuse jaoks isegi avaldust kirjutada. Valla suhtumine nörritas ka kohalikke. Inimesed, kellega Õhtuleht vestles, kirjeldavad Andrest vaikse omaette hoidva mehena. „Ega me temast palju ei tea. Teame, et alguses elas ta emaga, aga nüüd juba on aastaid üksi olnud. Kogu aeg nokitses maja juures midagi teha. Alles täitis koduteel olevaid suuri auke killustikuga – ise tassis materjali. Koertele vedas kogu aeg suurte kottidega süüa,“ ütlevad nad.