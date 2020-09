Juhtkiri | Halvamaiguline peitusemäng 

Võib vaid arvata, miks kutsub iga Freeh’ palkamisega seotud infokillu avalikuks tulek rahandusministri erakonnakaaslastes esile sedavõrd valuliku reaktsiooni – ja kas see kõik jätab mulje ausast asjaajamisest? –, ent tähelepanuväärsemgi on, kuidas nõukogu liikme sõimule ja ähvardustele on Reitelmanni koalitsioonikaaslastelt järgnenud kõnekas vaikus. Kas usuvad ehk nemadki, et info avaldanud ajakirjanikud tuleb tõepoolest vallandada? Praegune poriloopimine võinuks aga hoopis olemata jääda, kui võimuliit peaks kinni iseenda poolt koalitsioonileppes sätestatust: suurendada läbipaistvust ning vähendada teabe asutusesiseseks kasutamiseks määramise aluseid.